Девушка из Ростова-на-Дону стала победительницей в конкурсе "Мировая русская красавица-2018"

Халимат Айбазова, которая является жительницей Ростова-на-Дону, является победительницей конкурса красоты, а также стала «Мировой русской красавицей-2018». Об этой информации стало известно на странице девушки в Instagram.

Халимат рассказала, что этот день она очень ждала и ее победа, а также приз тоже долгожданные. В данный момент девушка везет корону в свой родной город из Сочи.

На сегодняшний день, победительница ждет новый конкурс, который состоится в Москве, и будет вкладывать все силы, чтобы выступить достойно. В социальных сетях девушка выложила фотографии, на которых позирует в короне.

Ранее Халимат Айбазова стала победительницей в конкурсе «Мисс Ростов-2017», где и стала победительницей. Данный титул помог набраться смелости, уверенности и участвовать в других конкурсах красоты