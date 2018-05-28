Президент РФ присутствовал на выставке "Сокровища музеев России"

Сегодня, 14:09 \\ Общество

Президент РФ присутствовал на выставке под названием «Сокровища музеев России», где выразил приветствие всем участникам, гостям, а также организаторам. Владимир Путин сообщил, что данный творческий проект является прекрасным и замечательным.

 Такой проект был подготовлен для праздника 4 ноября, который проходит как День народного единства. В Москве в известном Манеже были собраны различные работы, которые представили выдающиеся мастера из различных музеев страны.

Путин уверен, что данная выставка будет вызывать интерес у всего общества, а также содействует популяризации лучших картин. Проект очень удачный по мнению многих людей и самого Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Владимир Путин участвовал в церемонии возложения цветов. Около памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, которая находится в столице страны. Президент вместе со всеми возложил цветы на данное место.

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Автор - Дарья Андросова
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