Стало известно имя победительницы в конкурсе "Мисс Земля-2018"

Фыонг Кхань Нгуен, которая представляла Вьетнам, победила в конкурсе «Мисс Земля-2018». Данная информация появилась на странице организаторов в Facebook. На Филиппинах в городе Манила прошло награждение победительницы.

Победительница прошлого конкурса Карен Ибаско смогла вручить корону новой Мисс Земля. В 2018 году выиграла девушка 23 лет, которая учится в университете и изучает маркетинг. Также победительница хорошо говорит по-английски.

Дарья Картышова стала представительницей России. Немного раньше девушка стала «Мисс Нижний Новгород», а также одой из победительниц «Краса России».

«Мисс Земля» - это один из самых крупных конкурсов красоты на планете. Каждый год данное мероприятие проводится на Филиппинах под эгидой ООН. Основной идеей конкурса является привлечение внимания к защите окружающей среды и охране живой природы.

Ранее стало известно, что прошел конкурс «Мисс бикини – октябрь». Победительницей конкурса стала Наталья Александрова. Благодаря голосованию мнение большинства остановилось на данной девушке.