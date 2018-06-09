В Индии построят вторую самую большую статую в мире

Об этом в воскресенье 4 ноября рассказали власти северного штата Уттар-Прадеш в Индии. Местный телеканал NDTV сообщает, что в итоге проект будет представлять собой монумент богу-герою Раме в городе Айодхье.

Заместитель министра штата Кешав Прасад Маурья заявил, что никто не сможет помешать им построить монумент богу Раме в Айодхье. Он говорит, что не знает, предпримет ли кто-либо попытку препятствовать строительным работам. По его словам, статуя должна достичь высоты в 151 метр. Если данные подсчеты действительно окажутся верны и все необходимые расчеты будут соблюдены при возведении, то результат станет вторым самым большим строением в мире. В настоящий момент это почетное место занимает статуя Единства. Она посвящена деятелю национального освободительного движения Индии Валлабхаи Пателю.

Отмечается, что торжественная церемония открытия статуи Единства также прошла недавно лишь на прошлой неделе. Ее высота достигает 182 метра. Монумент находится в штате Гуджарат. Детали строительства еще неизвестны. По предварительным данным, дополнительную информацию сообщит главный министр Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх в рамках «праздника огней», который предстоит отметить с большим размахом. Сейчас известно, что статуя будет воздвигнута на берегу реки Сарайю. Есть три варианта площадки, где можно разместить монумент. Местные власти должны выбрать одну, чем и занимаются в настоящий момент.