В Ростовской области 2019 год будет посвящен народному творчеству

2019 год в Ростовской области будет посвящаться народному творчеству. Такую информацию рассказал Василий Голубев, который является главой региона, на мероприятии в честь открытия третьего Конгресса народов Дона.

ООН сообщила, что 2019-й Международный год коренных народов. Именно поэтому губернатор решил объявить этот год в честь народного творчества. Жителей Дона объединяют культура, язык богатство земли. Для того, чтобы напомнить людям, что они единое целое и решили провести данные мероприятия, которые пока только в задумках 2019 года.

Благодаря многообразию донского региона 2019 год станет особым, так как начнется с Донского культурного марафона, который начнется в 2019 году и будет продолжаться до 2020 года.

Ранее стало известно, что в музее Ростова-на-Дону пройдет выставка под названием «ики русской иконы: окно в мир горний». Данное мероприятие состоится 5 ноября, а завершится 16 декабря.