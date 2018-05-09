Билл Гейтс прогнозирует введение налога на роботов

Основатель компании Microsoft рассказал, что введение налога на роботов вполне может стать реальностью уже в ближайшее время. Об этом рассказало японское издание Nikkei, которому Билл Гейтс дал интервью.

Миллиардер уверен, что введение налога на роботов положительно скажется на экономике в целом, поскольку, по его мнению, позволит сохранить рабочие места, за наличие которых беспокоятся многие исследователи.

Основатель Microsoft отметил, что благодаря передаче роботам множества операций люди могли значительно освободить свое время. В связи с этим многие начали задумываться о том, что работа – это не то основное, зачем они появились на свет. В таком случае возникает закономерный вопрос: как использовать освободившееся время. Это, как считает Билл Гейтс, не будет означать повальный уход с работы, однако, может определенным образом ему способствовать. Тем не менее, он уверен, что сами работодатели будут заинтересованы в том, чтобы нанимать людей. И этому способствует введение налога на роботов.

Как отметил миллиардер, если работодатель захочет закупить роботов, а не нанимать людей, он сможет это сделать, однако, налог, который возможно будет введен, заставит все равно обратиться к возможности найма рабочего персонала, а не отдаче предпочтения машинам. Билл Гейтс подчеркнул, что в настоящий момент система работает как раз противоположным образом.