Умер джазовый музыкант Рой Харгроув

Рой Харгроув, который является джазовым музыкантом из Америки , умер. Мужчина достиг возраста 49 лет. Такую информацию сообщил The New York Times.

Как выяснилось позже, музыкант скончался из-за сердечного приступа. В свои годы Харгроув успел стать лауреатом двух премий Grammy, которые получил в 1997 году, а также в 2002 году.

Ранее стало известно, что умер Харди Фокс, который являлся авангардным музыкантом и один из основателей группы The Residents. Фокс родился и жил в Америке все свои 73 года.