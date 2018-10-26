Умер джазовый музыкант Рой Харгроув

Сегодня, 08:38 \\ Общество

Рой Харгроув, который является джазовым музыкантом из Америки , умер. Мужчина достиг возраста 49 лет. Такую информацию сообщил The New York Times.

 Как выяснилось позже, музыкант скончался из-за сердечного приступа. В свои годы Харгроув успел стать лауреатом двух премий Grammy, которые получил в 1997 году, а также в 2002 году.

Ранее стало известно, что умер Харди Фокс, который являлся авангардным музыкантом и один из основателей группы The Residents. Фокс родился и жил в Америке все свои 73 года.

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Автор - Дарья Андросова
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