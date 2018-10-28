В Крыму начался фестиваль "Ноябрьфест"

Сегодня, 21:11 \\ Общество

Гастрономический и винный фестиваль, который проходит обычно со 2 по 4 ноября. Туристы смогут познакомиться с продукцией винодельческих хозяйств Крыма. Об этом рассказал министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

 Глава ведомства рассказал, что ноябрь – самое время, чтобы посетить полуостров. Как раз в это время созревает вино, которое определенно стоит попробовать. Кроме того, отметил Вадим Волченко, фестиваль «Ноябрьфест» очень удачно выпадает на выходные дни. Поэтому он призывает путешественников обязательно выделить в своем графике время для посещения данного мероприятия.

Интересно, что для участия в фестивале необходимо сначала зарегистрироваться на специальном сайте. Отмечается, что на нынешнее мероприятие процедуру регистрации прошли более 6 тысяч человек. Это говорит о возрастающем интересе как к Крыму, так и фестивалю в частности. В субботу прошло торжественное открытие, где гостей развлекали артисты Мариинского театра прима лирического сопрано Мария Баянкина и ведущий пианист Анатолий Кузнецов. В субботу прошло торжественное открытие, где гостей развлекали артисты Мариинского театра прима лирического сопрано Мария Баянкина и ведущий пианист Анатолий Кузнецов. Также на официальном сайте мероприятия можно ознакомиться с винодельческими хозяйствами, которые будут представлены. Всего их планируется 15.

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Автор - Евгения Чернобаб
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