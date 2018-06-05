30-летний мужчина в Великобритании выдавал себя за 15-летнего школьника

Сегодня, 18:53 \\ Общество

Оказалось, что мужчина является иммигрантом. Он прибыл в Великобританию из Ирана и начал посещать школу. Сообщается, что его одноклассникам всего по 15 лет. Спустя некоторое время они начали публиковать в соцсетях информацию, что с ними учится 30-летний одноклассник.

 Местное издание Ipswich Star сообщило, что правоохранительные органы уже начали проводить проверку действий ученика британской школы, который вдвое снизил свой возраст. Как рассказали ученики школы Stoke High School - Ormiston Academy, с ними в одном классе учится 30-летний иммигрант из Ирана. По их мнению, их одноклассник намеренно ввел в заблуждение иммиграционную службу и указал неверные данные. Как считают британские школьники, он всего лишь хотел получить английское образование, поскольку имеющуюся у него квалификацию Лондон не признает.

Местное издание не называет имя иммигранта из Ирана. Администрация учебного заведения прокомментировала инцидент и отметила, что ученик, относительно возраста которого имеются сомнения, в настоящий момент не посещает занятия.

Стражи порядка уже обратили внимание на инцидент и проводят проверку. Однако английские власти уже сделали заявление, что правоохранительные органы допускают неосмотрительность в данных вопросах, что следует оперативно исправить.

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Автор - Евгения Чернобаб
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