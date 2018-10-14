Собянин пообещал заменить на "Москву" все поезда Калужско-Рижской линии метро

Сегодня, 18:23 \\ Общество

С 2021 года пассажиров "рижей" ветки будут развозить исключительно современные составы. Так мэр российской столицы сообщил на странице в Twitter.

 Поезда "Москва" отличаются от предшественников способностью вместить на 15% больше людей. Разработчики позаботились о хорошей изоляции и вентиляционной системе. При желании, пассажиры могут беспрепятственно переходить между вагонами. В каждом из них установлены сенсорные мониторы для навигации. Рядом есть разъемы USB для зарядки мобильных устройств. К тому же, вагоны стали удобнее для людей с ограниченными возможностями благодаря широкому входу и местам для колясок.

Впервые "Москву" запустили в апреле 2017 года. С тех пор поезда активно заменяют модели старого образца. Как пообещал Сергей Собянин, со временем они захватят не только Калужско-Рижскую линию, но и остальные части московского метро. Сейчас на путях работает 51 состав "Москва", а до конца года к ним присоединятся ещё 18. Срок эксплуатации каждого поезда составляет 30 лет.

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Автор - Александр Лубяной
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