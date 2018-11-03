Автор песни "Вдвоем" выступил на шоу "Голос"

Сегодня, 18:04 \\ Общество

Олег Шаумаров, который является исполнителем и композитором своих песен, принял участие в известном песенном шоу «Голос» на Первом канале.

 На этапе, где были слепые прослушивания, молодой человек сразу же прошел. Он исполнил песню под названием «Вдвоем», которая стала известна благодаря Максиму Фадееву и певице Наргиз.

При исполнении песни, к Шаумарову повернулись два члена жюри. Ими стали Ани Лорак и рэпер Баста. Правила программы говорят о том, что каждый из повернувшихся готов видеть участника в своей команде.

При рассказе о себе участник рассказал, что ему 34 года и именно он написал данную композицию. Ани Лорак очень удивила данная информация, но Меладзе подтвердил данное заявление. Певица сообщила, что Олег поразил ее и она хотела бы видеть его в своей команде. Шаумаров согласился пойти в команду Лорак.

Позже участник рассказал, что долгое время исполнял песни на лестничных клетках, а также в подъезде. Композиция «Вдвоем» не единственная известная. Также он написал музыку на песни «Орлы или Вороны» и «Женщина – воздух».

Ранее на шоу «Голос» выступала девочка из Воронежа, которая покорила сердце Ани Лорак. В голосе 17-летней Екатерины заметно большое волнение, которое остановило других членов жюри сделать свой выбор.

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Автор - Дарья Андросова
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