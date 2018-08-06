Самая высокая статуя Будды в Китае начала трескаться

Сегодня, 16:41 \\ Общество

На животе статуи сидячего Будды в Лэшане в Китае появились трещины. В настоящее время инженеры пытаются выяснить причины их возникновения, чтобы не допустить разрушения знаменитого памятника.

 В настоящее время разработана специальная программа, которая должна избавить статую от осколов, разрушений и появления трещин. По словам создателей этой программы, она достаточно амбициозна и обширна и включает в себя множество мероприятий. Поскольку памятник очень большой, для исследования трещин и установления причин их появления потребуется, по предварительным данным, 4 месяца.

Проект программы мероприятий, направленных на сохранения самой высокой статуи Будды, включает в себя даже инфракрасное сканирование памятника. Сейчас известно, что трещины возникли на животе и на груди Будды. Памятник высечен в скале в горе Линъюньшань, находящейся у трех рек китайской провинции Сычуань. Отмечается, что статуя божества настолько огромна, что ее голова достигает уровня самой горы.

Интересно, что о необходимости реставрации памятника заговорили еще в 2016 году. И тогда же началась разработка масштабного проекта, который позволит сохранить культурное наследие.

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Автор - Евгения Чернобаб
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