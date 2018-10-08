В Белоруссии хотят запретить фото- и видеосъемку граждан без их согласия

Сегодня, 15:53 \\ Общество

Некоторые поправки ожидаются в Гражданский кодекс Белоруссии, после введения которых граждан нельзя будет снимать на фото и видеооборудование без специально полученного от них согласия. Об этом говорится в решении суда, которое опубликовано на сайте правовой информации республики.

 Инициаторами изменений стала Белорусская республиканская коллегия адвокатов. Именно ее представители обратились с соответствующим предложением в Конституционный суд, который, рассмотрев его, принял решение о необходимости внести в Гражданский кодекс соответствующие поправки.

По мнению судебного органа, свободное осуществление фото и видеосъемки граждан нарушает их право на личную жизнь. Поскольку самовольная съёмка своих коллег препятствует защите конституционного принципа верховенства права, защиты каждого гражданско-правовыми средствами от незаконного вмешательства в его личную жизнь.

Напомним, ранее сообщалось, что в России военнослужащим могут запретить публиковать в социальных сетях фотографии, а также любую информацию, которая может каким-либо образом свидетельствовать об их местоположении и раскрыть сведения об их службе. Этот запрет планируют ввести из-за опасений, что соответствующие данные могут использовать иностранные спецслужбы, а также террористические и экстремистские организации.

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Автор - Евгения Чернобаб
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