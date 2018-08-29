За фотографию с Ольгой Бузовой первые три человека получат в подарок карты "Тройка"

В Москве людям предложили делать фотографии с певицей Ольгой Бузовой, которая изображена на картоне, в автобусах и прочем общественном транспорте столицы. Три человека, которые первыми успеют выложить снимки на страницу в социальных сетях, получат коллекционные карты «Тройка». О такой новости сообщается в Twitter.

Местные СМИ рассказали, что в городе довольно часто пропадают картонные фигуры Бузовой, которые размещены в целях рекламы с логотипом «Пятерочки».

Каждый человек, который совершает подобное действие и крадет картонную исполнительницу и ведущую, должен сделать фотографию в общественном транспорте.

«Мосгортранс» обещает сделать в качестве подарка первым трем людям коллекционные карты «Тройка». Самое главное человек не должен забывать за хэштэг #троечказаолечку.

Ранее Ольга Бузова сообщила, что больше не собирается искать свою любовь и полностью погружается в работу. После предательства Дениса Лебедева девушка совсем разочаровалась в мужчинах.