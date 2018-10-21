Прокуратура Аргентины обвиняет Лионеля Месси в отмывании денег на благотворительности

Сегодня, 12:08 \\ Общество

По версии следствия, футболист и его отец выводили средства на офшорные счета. Подробности узнал местный телеканал Todo Noticias.

 Представитель прокуратуры Пабло Турано предполагает, что фонд "Лео Месси" не использовал благотворительные пожертвования по назначению. В качестве свидетеля выступил бывший сотрудник организации. Согласно показаниям, никаких социальных проектов на полученные деньги подчиненные Лионеля Месси не проводили.

Его слова стали для прокурора основанием официально обвинить игрока "Барселоны" в отмывании денег. Суд Аргентины рассматривает материалы дела. Ему предстоит решить, стоит ли правоохранителям развернуть полноценную проверку деятельности фонда "Лео Месси".

Ранее знаменитый спортсмен уже попадал в немилость закона. Год назад суд признал Леонеля Месси виновным в неуплате налогов. Его приговорили к тюремному заключению сроком на 21 месяц. Однако знаменитости удалось отделаться штрафом в 250 тысяч евро.

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Автор - Александр Лубяной
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