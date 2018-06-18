Илон Маск признал 2018 худшим годом своей карьеры

Предпринимателя сильно вымотала постоянная работа над электрокаром Tesla Model 3. Об этом он рассказал в интервью для издания Recode.

Илон Маск чувствует, что за 2018 постарел на пять лет. Он признал уходящий год худшим в своей карьере и очень болезненным. Его компании пришлось постоянно наверстывать темпы производства из-за слишком амбициозных планов. Несмотря на массу усилий, Tesla потерпела большие убытки во втором квартале. Согласно подсчетам, она потеряла 771,5 миллиона долларов. Ситуацию попытались исправить выпуском бюджетной Model 3, производство которой занимает куда меньше времени.

Долгое время основатель Tesla посвящал новому автомобилю до 120 часов в неделю. Из-за сжатых сроков ему приходилось спать по 2-3 часа и работать без выходных. По словам Илона Маска, такие темпы губят психическое здоровье человека. Сейчас он отдыхает намного больше, тратя на работу по 80-90 часов в неделю.

В октябре Комиссия по ценным бумагам США обвинила Илона Маска в мошенничестве и заставила уйти с поста председателя совета директоров. Поводом для этого стал пост в Twitter о возможном выкупе акций Tesla. Несмотря на скандал, основатель остался генеральным директором своей компании.