На Первом канале вышел новый сезон шоу "Голос"

2 ноября на Первом канале появился четвертый выпуск седьмого сезона популярного музыкального шоу «Голос». В данном выпуске на месте жюри находятся Константин Меладзе, который является продюсером многих исполнилетей, Ани Лорак, Баста, а также Сергей Шнуров, которые являются сольными исполнителями. Жюри проводят «слепое прослушивание» и определяют участников в команды.

Зрители могут заметить, что общение судей с участниками или же между собой не отличается от предыдущих программ. Манера общения уже выработана.

Телеведущий программы Дмитрий Нагиев сообщил, что фаворит группы «Ленинград» любит спорить на программе, угодить Лорак не так просто. А Константин Меладзе всегда очень спокойно считает минуты до окончания программы, чтобы уехать домой.

Более того, после выступления девушек им будет дариться букет цветов. Такую идею предложил известный рэпер Баста. Такой жест стал новым в шоу.

Ранее в программе «Голос» Ани Лорак взяла в свою команду девочку из Воронежа, которая исполнила довольно тяжелую песню для своего 17-летнего возраста. У девушки было очень много волнения, которое заметили все члены жюри.