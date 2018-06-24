Милонов призвал бороться с селфи в метро при помощи арестов

Сегодня, 09:41 \\ Общество

Административное наказание должно отвадить пассажиров от фотографий на рельсах. Такое мнение политик выразил 2 ноября.

 Поводом для инициативы стало недавнее происшествие в Московском метро. Один из мужчин пробрался к путям на станции "Павелецкая" ради селфи, чем задержал движение поездов. Виталий Милонов счел такое поведение хулиганским и призвал наказывать его соответствующим образом.

По мнению депутата, селфи на рельсах заслуживает 15 или даже 30 суток административного ареста. Если же любитель фотографий полезет на пути снова - его стоит привлекать уже к уголовной ответственности. Так он заявил РИА "Новости".

С парламентарием не согласился коллега из Госдумы Анатолий Выборный - заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции. Политик считает, что столь радикального наказания можно избежать, если должным образом разъяснять гражданам правила поведения в метро и других видах общественного транспорта.

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Автор - Александр Лубяной
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