Милонов призвал бороться с селфи в метро при помощи арестов

Административное наказание должно отвадить пассажиров от фотографий на рельсах. Такое мнение политик выразил 2 ноября.

Поводом для инициативы стало недавнее происшествие в Московском метро. Один из мужчин пробрался к путям на станции "Павелецкая" ради селфи, чем задержал движение поездов. Виталий Милонов счел такое поведение хулиганским и призвал наказывать его соответствующим образом.

По мнению депутата, селфи на рельсах заслуживает 15 или даже 30 суток административного ареста. Если же любитель фотографий полезет на пути снова - его стоит привлекать уже к уголовной ответственности. Так он заявил РИА "Новости".

С парламентарием не согласился коллега из Госдумы Анатолий Выборный - заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции. Политик считает, что столь радикального наказания можно избежать, если должным образом разъяснять гражданам правила поведения в метро и других видах общественного транспорта.