Разработчикам BlaBlaCar предстоит предстать на суде

Сегодня, 09:12 \\ Общество

Истцы сообщили, что сервис, который помогает найти попутчиков, уменьшает качество перевозок, а также помогает избежать оплату налогов.

 Межрегиональная общественная организация «Объединение автопассажирских перевозчиков» решила отправить в Таганский суд Москвы исковое заявление, в котором было требование о запрете та территории РФ работу сервиса под названием BlaBlaCar.

Истцом стала компания ООО «Транс Лайн», находившаяся в Астрахани. Позже оказалось, что к данному заявлению присоединилось еще 27 компаний, индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют перевозки пассажиров.

BlaBlaCar при незаконных перевозках избегают налогообложений. Деньги за проезд идут на бензин, а гарантий безопасной перевозки никто не дает. Компании возмутила данная система, с которой они намерены бороться в суде.

Впервые BlaBlaCar появился во Франции в 2006 году.данная разработка помогает быстро найти попутчиков для того, чтобы вместе разделить транспортные расходы и в комфортных условиях доехать до назначенного места. В России количество пользователей составляет больше 15 миллионов человек. Если же брать людей о всего мира, то их насчитывается около 65 миллионов.

Ранее представитель Telegram решил подать жалобу, чтобы сократить свой штраф , но суд отказал в данной просьбе. Теперь разработчикам и руководителям мессенджера нужно выплатить 800 тысяч рублей.

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Автор - Дарья Андросова
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