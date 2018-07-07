Александр Гобозов высказал свое мнение по поводу новых отношений Алианы Устиненко

Довольно долгое время Алиана Устиненко находится на проекте «Дом-2» в качестве участницы, но отношений у нее не было. На данный момент девушка состоит в отношениях с один из своих ухажеров.

Продюсеров не устроило такое положение Алианы и они сообщили ей, что если она не построит отношения, то вернется за периметр, а ее место займет Александр Гобозов. Такое решение было принято для того, чтобы пара спасла свою семью или начинала новую жизнь с другими людьми.

В любом случае зрители придерживаются такого мнения и могут объяснить роман Андрея Шабарина и Алианы. Их отношения развиваются довольно стремительно. На сегодняшний день между ними уже произошла интимная связь.

Многие поклонники начали осуждать Алиану за ее легкодоступность и напомнили ей, что в девушке должна быть загадка. Также они утверждают, что в скором времени Шабарину наскучат эти отношения и произойдет расставание.

Александр Гобозов решил поддержать мать своего ребенка и высказался об этой паре очень тепло.

Бывший муж сказал, что Алиана, конечно, поторопилась с решением, но это ее выбор и решение. Самое главное для него, чтобы эта женщина была счастлива.

Более того, он отметил, что при поднятии руки на женщину, Александр будет заступаться за нее. Но данный исход событий будет иметь место лишь при отношениях Алианы с кем-либо, но если они с Шабариным все же поженятся, то Гобозов отойдет в сторону.

Ранее специалисты сообщили, что интернет способен вытеснить даже телевидение, но возникает вопрос по поводу телепроекта «Дом-2». Уже долгие год он держится в рейтинге самых популярных шоу. Более того, уже больше десяти лет программу смотрят миллионы и она держится «на плаву».