США выделят 200 тысяч долларов на популяризацию своей культуры в Украине

Особенно ценными американцы считают тематические лекции и мастер-классы для малообеспеченных украинцев. Такой пресс-релиз распространяет киевское посольство.

Дипломаты разработали программу грантов, направленных на популяризацию американской культуры. Они предлагают жителям Украины и США предлагать свои проекты для конкурса. В общей сложности, американцы готовы выделить на их реализацию 200 тысяч долларов. При этом другим странам участвовать запрещено.

Из требований следует, что желающим необходимо распространять информацию об американо-украинском сотрудничестве на культурном фронте. Приоритетными считаются долгосрочные совместные проекты с образовательными мероприятиями. На их платформе эксперты из США смогут рассказывать украинцам об особенностях американской культуры.