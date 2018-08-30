Московское метро привяжет карты "Тройка" к личности пользователям

Это позволит пассажирам следить за своим счетом через личный кабинет. 2 ноября пресс-служба организации анонсировала реформу билетной системы.

Прежде всего, Московское метро стремится персонализировать "Тройку". Пользователи приложения смогут привязать транспортные карты подземки к аккаунту и получить более широкие возможности управления. После реформы система будет напоминать сервисы мобильной связи или банковских расчетов. В списке услуг появится пополнение средств и перевод денег между счетами. А крупные компании смогут оформить корпоративный счет для множества сотрудников. Кроме того, карты "Тройка" позволят оплачивать проезд в любом общественном транспорте по Москве и за её пределами.

Разработчики предполагают, что создание заявленной системы займет около года. Ещё полтора придется потратить на её реализацию. Во время испытаний пассажиры смогут пользоваться новой билетной системой одновременно с той, которая действует сейчас.