В Екатеринбурге установили личности девушек, которые причастны к порче картин Дали и Гойа

В Екатеринбурге работники правоохранительных органов смогли установить личности двух девушек, которые причастны к ситуации в международном центре искусств «Главный проспект». Обе девушки приехали из города Челябинск и посещали данную выставку.

При экскурсии девушки решили сфотографироваться возле картины Сальвадора Дали, но задели работу, что вызвало ее падение на пол.

В отделении полиции сообщили, что уголовное дело не возбуждено, так как у посетительниц не было состава преступления.

Данное событие случилось 1 ноября. Кроме картины Сальвадора Дали повреждения отмечаются на работе Франсиска Гойя. Установить личности и найти девушек помогли камеры наружного наблюдения. На сегодняшний день обе работы проходят экспертизу.

Ранее стало известно, что в Челябинске завели уголовное дело по статье «Вандализм». Данные меры приняты из-за того, что появляются рисунки против пенсионной реформы, нанесенные с помощью трафарета на трансформаторную будку.