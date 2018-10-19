В Перми на День народного единства выступит Виктория Дайнеко

4 ноября в Перми состоится праздник в честь Дня народного единства. Мероприятие начнется с 15:00 и будет продолжаться до 19:00 в парке им. Горького. Перед завершением вечернего концерта на сцене появится Виктория Дайнеко, которая является победительницей «Фабрики звезд» и известной певицей. Девушка исполнит несколько композиций, после чего гостей ожидает фейерверк.

В парке им. Горького можно будет наблюдать огромное количество людей, которые устроят чаепитие с баранками из огромнейшего самовара в Прикамье. Во всей зоне будут проходить различные подвижные игры . Главную сцену займут артисты со своими небольшими выступлениями. Участниками мероприятия стали известные ансамбли и люди. Например, театр моды «Тандем», Михаил Захаренко, который является эстрадным певцом, группы «EL CAPITAN» и «SoFix» и многие другие.

Ранее стало известно, что знаменитый театр из Москвы в сором времени смогут увидеть пермские жители. Коллектив «У Никитских ворот» уже смог побывать во многих городах. Каждый желающий теперь увидит московских артистов на сцене своего города.