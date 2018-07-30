В Госдуме сломавшего шлагбаум врача из Новосибирска предложили наградить за мужество

С такой инициативой выступил депутат Борис Чернышов из фракции ЛДПР. Он направил письмо к губернатору Андрею Травникову.

Накануне в Сети появилась видеозапись случая в одном из дворов Новосибирска. Машина частной службы "скорой помощи" не могла проехать к дому пациента на улице Державина. Врач самостоятельно поднял шлагбаум, что привело к поломке автоматического механизма. За порчу имущества городские власти грозили ему штрафом и компенсацией стоимости шлагбаума.

По информации Андрея Травникова, действия медика помогли спасти человека. По этой причине член Госдумы предложил не наказывать сломавшего шлагбаум доктора, а наоборот - наградить за проявленное мужество. Депутат подчеркнул, что дело касалось человеческой жизни. По его мнению, врач из Новосибирска заслуживает "Орден мужества" или звания почетного гражданина области. Андрей Травников надеется, что губернатор разделит его позицию по этому вопросу.

Стоит отметить, что сами горожане относятся к конфликту неоднозначно. Одни всецело поддерживают медиков и считают их действия целесообразными. Другие отмечают, что специально для экстренных служб у дома есть отдельный въезд.