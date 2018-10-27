Компания "Zebrainy Ltd" запустила проект "Сказбука"

Компания "Zebrainy Ltd" приступила к запуску образовательного проекта под названием «Сказбука».

В 2017 году организаторы проекта получили на его реализацию инвестицию суммой 1 000 000 $. Данная программа является не обычным мобильным приложением. Она представляет из себя целую платформу.

Если рассматривать подробнее, то «Сказбука» является виртуальным детским салом для школьников, который содержит в себе развивающие мини-игры по математике, чтению, английскому языку и несколько познавательных мультфильмов. В каждой подгруппе содержится философский подтекст.

Вадим Демчог, который является актером театра и кино, решил взять на себя озвучку пректа. А Пол Моттрам, который является композитором из Великобритании написал музыку.

«Сказбуку» разработали российские специалисты. Продукт основан на последних научных разработках. Также приложение имеет сотрудничество с учеными, врачами, педагогами психологами.

Ранее стало известно, что мессенджер Telegram был оштрафован судом на 800 тысяч рублей. Представитель мессенджера обратился с жалобой, в которой ему отказали.