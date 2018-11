В Московском зоопарке поселили первую за 30 лет амурскую лесную кошку

View this post on Instagram

Кто на новенького? У всеобщего любимца манула появилась серьезная конкуренция в лице дальневосточной лесной кошечки - новой обитательницы нашего зоопарка 🍃🐾🐆 ждём всех в гости! Ph: Н.Назарова #zoo #nature #animals #fun #wildlife #cat #wildcat #leopardcat #leopard #bengalcat #kitty #котик #котэ #московскийзоопарк