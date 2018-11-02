В Московском зоопарке поселили первую за 30 лет амурскую лесную кошку

Около полугода назад животное появилось на свет в Новосибирском зоопарке. Об этом пишет сайт столичной мэрии со слов директора Светланы Акуловой.

По её словам, амурских лесных кошек не было в Московском зоопарке более 30 лет. Первую за это время самку поселили в экспозиции "Фауна России" ещё в сентябре. В учреждении отметили, что амурские лесные кошки являются близкими родственниками бенгальских. Их природный ареал обитания - Дальний Восток. Однако этот подвид находится на грани вымирания и попал в Международную Красную книгу.

Несмотря на беспокойный характер, молодая амурская кошка привыкла к людям и неплохо относится к посетителям. Она иногда прячется за стенами в ответ на внезапный звук или движение, но в основном гуляет по внешней территории. Светлана Акулова рекомендует гостям приходить в зоопарк в 11 часов с понедельника по пятницу. В это время сотрудники проводят показательные кормления, а потому кошка показывается во всей красе. Она ест говядину, птичье мясо и злаки. Со временем она наберет вес до 6 килограммов и вырастет до метра в длину.