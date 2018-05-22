Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы представителя Telegram Messenger

Мосгорсуд принял решение отказать в удовлетворении жалобы от Дмитрия Динзе, который является представителем Telegram Messenger LLP, на оглашение решения Мещанского суда, решившего выписать штраф на мессенджер, который достигает 800 тысяч рублей.

В начале осени в 2017 году сотрудники ФСБ просили Telegram переслать ключи дешифровки. Но работники мессенджера отказали в данной просьбе, что привело к составлению протокола об административном нарушении. В октябре Мещанский суд в столице выписал штраф Telegram из-за отказа в сотрудничестве со спецслужбами.

Результат отказа последовал за собой блокировку данного провайдера в апреле 2018 года. Но в мае юристы решили подать апелляцию на решение блокировки Telegram.

В итоге, Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу и признал законным требования сотрудников ФСБ.

Ранее был произведен опрос, в котором большинство населения сошлись во мнении. Они считают, что всю личную информацию могут просматривать третьи лица.