В Перми пройдет первый международный фестиваль научно-популярного кино

С 29 ноября в городе Пермь начнется международный фестиваль научно-популярного кино Future.doc, который будет первым. Мероприятия будет проходить до 2 декабря. Жители города имеют возможность увидеть ленты российского и зарубежного кино, которые продемонстрируют новейшие разработки в IT-технологиях, физике и биологии. Всего насчитывается 12 фильмов для показа на фестивале. Сами режиссеры смогут представить картины.

В рамках мероприятия состоится форум под названием «Ни дня без науки», который посвящен в память Капицы Сергея Петровича. В Пермь приедут со своими выступлениями Сергей Переслегин, который является футурологом, а также физик Валерий Рубаков и математик Андрей Соболевский.

Фестивали состоятся не на одной, а на нескольких площадках. В число данных мест войдут «Часовой завод», киноцентр «Премьер», Кванториум «Фотоника».

Ранее стало известно, что в скором времени в Нижнем Новгороде начнется мероприятие посвященное национальным литературам. Данный фестиваль пройдет с 3 по 5 ноября.