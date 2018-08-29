Пользователи платформ в интернете жалуются на открытый доступ к запрещенным сетям

Сегодня, 15:56 \\ Общество

Многие пользователи интернета жалуются на открытый доступ к платформам, которые заблокированы.

 Оказалось, что блокировка некоторых сайтов стала совсем неэффективной. В скором времени каждый человек сможет предотвратить блокировку и запрещенные контенты. Такую информацию рассказал Алексей Волин, который является заместителем главы Минсвязи. Также он отметил, что в Китае продолжают свою работу платформы, которые официально заблокированы. В список данных платформ вошли Telegram и WhatsApp.

Заявление о неэффективной блокировки поступило перед самым открытием IV Российско-китайского медиафорума, который состоялся в Шанхае. Волин сообщи о сотрудничестве с Китаем, которое возможно произойдет в ближайшее время в развитии медиасферы.

Ранее стало известно об опросе, который показал свои результаты. Опрос проходил на тему социальных сетей. Большинство людей считают, что всю конфиденциальную информацию могут наблюдать третьи лица.

Поделиться новостью:
Автор - Дарья Андросова
Главное за неделю

«Появились новые легкие»: Британский журналист сходил в русскую баню и поделился впечатлениями

 Том Оу посетил одну из самых известных бань Лондона «Баню №1». Там ему сделали массаж при помощи березового веника, его он назвал «оружием войны».

Владимир Зеленский впервые высказался о своем участии в президентских выборах

 По словам шоумена, который прославился благодаря «Студии Квартал-95», у него есть...

В Московской области планируют создать поселки на воде

Власти Подмосковья задумались о размещении плавучих домов на трех водохранилищах.

Врачи опровергли пользу самого популярного лекарства от гриппа у россиян

Стало известно об истинном влиянии одного из медикаментов на организм.

На Качаловских прудах в Москве установят плавающие фонтаны

На Верхнем и Малом Качаловских прудах появятся фонтаны на воде.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ