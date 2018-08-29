Пользователи платформ в интернете жалуются на открытый доступ к запрещенным сетям

Многие пользователи интернета жалуются на открытый доступ к платформам, которые заблокированы.

Оказалось, что блокировка некоторых сайтов стала совсем неэффективной. В скором времени каждый человек сможет предотвратить блокировку и запрещенные контенты. Такую информацию рассказал Алексей Волин, который является заместителем главы Минсвязи. Также он отметил, что в Китае продолжают свою работу платформы, которые официально заблокированы. В список данных платформ вошли Telegram и WhatsApp.

Заявление о неэффективной блокировки поступило перед самым открытием IV Российско-китайского медиафорума, который состоялся в Шанхае. Волин сообщи о сотрудничестве с Китаем, которое возможно произойдет в ближайшее время в развитии медиасферы.

Ранее стало известно об опросе, который показал свои результаты. Опрос проходил на тему социальных сетей. Большинство людей считают, что всю конфиденциальную информацию могут наблюдать третьи лица.