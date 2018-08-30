Институт менторства обретает популярность по всей России

Чтобы обеспечить московскую систему образования квалифицированными руководителями, несколько лет назад в Москве был создан институт менторства и открыта Ассоциация «Менторы столичного образования». Благодаря специалистам этой ассоциации, в период 2015–2018 года было подготовлено более 640 руководителей и первых заместителей школ, лицеев, колледжей, пишет «Москва News».

«Менторы – это успешные специалисты, который вывели работу образовательного учреждения на должный уровень. Таким образом, эти люди вносят свой вклад и в развитие всей системы московского образования. Менторы – это наставники, готовые пожертвовать личным временем для подготовки молодых кадров», – сказала директор школы №962, глава Ассоциации «Менторы столичного образования» Лариса Полякова.

«На сегодняшний день, институт менторства используют около 30 крупнейших компаний мира. В ближайшие годы менторство будет только набирать силу», – добавила эксперт.

«Сегодня опыт московского института менторства перенимают уже в 60 городах России. Первым эстафету принял Ростов-на-Дону. Ассоциации менторов созданы в Сочи, Ижевске, Казани, Тольятти, Выборге», – отметила ментор, директор школы им. маршала В.И. Чуйкова на юго-востоке столицы Алла Инглези.







