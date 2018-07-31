Большинство людей считают, что информация в социальных сетях доступна третьим лицам

Многие люди считают, что информация в социальных сетях о каждом пользователе имеется у третьих лиц. Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил о проведении опроса среди пользователей интернета, в частности социальных сетей. Результаты показали, что

55% считают данную теорию правдивой, а 34% не поддерживаю остальных и утверждают, что информация каждого пользователя не распространяется на третьи лица и имеется только у его владельца.

55% людей высказали свое мнение по данному поводу, которое было крайне негативное. Они считают, что данная информация не должна распространяться куда-то дальше собственника. Также 52% сообщили, что использование данных другого человека не представляет какой-либо угрозы.

Пользователь имеет возможность скрыть свою личную информацию от посторонних лиц, но данная функция является лишь формальной мерой, которая на самом деле не действует на всех людей. 77% людей высказываются именно так, они считают, что ни один пользователь не сможет полностью оградить свою информацию от всех.

Ранее стало известно, что в Приангарье пройдет опрос, в котором жители должны будут оценить работу органов местного управления. Данное социологическое исследование состоится для того, чтобы в будущем улучшить положение граждан.