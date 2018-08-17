В Москве установят более 400 камер видеонаблюдения на дорогах

Центр организации дорожного движения в Москве сообщил о конкурсе, уоторый проводится для получения аренды 400 комплексов фотовидеофиксации. Оборудование должно быть установлено в столице в 2019 году. Точные сроки пока неизвестны, работы будут проводиться на протяжении всего года.

Камеры установят в различных местах с повышенной аварийностью, а также в местах частого нарушения правил дорожного движения. Всего в городе установят около 2000 единиц техники, которая будет наблюдать за водителями. Также бюджет потратят на покупку новых камер, число которых превышает 400 штук.

Также правительство заявляет, что данная задумка приводится в действие не для лишнего сбора денег, а для увеличения безопасности на дорогах и уменьшения аварий, благодаря нарушению правил дорожного движения.

Более того, из-за установленных комплексов наблюдения в 2018 году за 9 месяцев сократилось число погибших на 5%. если же смотреть с 2010 года, то данный показатель уменьшился на 36%.

Ранее стало известно, что штрафы ГИБДД, которые не будут превышать 3000 рублей начнут списываться с карты. Такая система проводится для того, чтобы упростить работу Федеральной службы судебных приставов.