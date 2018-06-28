Средняя зарплата учителей Москвы выросла с 85900 до 105000 рублей

Сегодня, 13:36 \\ Общество

А.Муратов (начуправления экономического анализа столичного Депобразования) озвучил средний размер зарплаты учителей мегаполиса в первые три квартала этого года. Как оказалось, средняя зарплата таких специалистов достигла отметки в 105000 рублей. Если сравнивать с периодом январь-сентябрь давности прошлого года, то отмечен рост в размере 22%.

Как уточнил господин Муратов, росту зарплаты школьных преподавателей во многом способствовали стимулирующие городские выплаты. Так, с августа классным руководителям стали каждый месяц выплачивать дополнительное вознаграждение от города в размере 12500 рублей. При этом стандартные школьные выплаты за классное руководство были сохранены, а еще столичные учителя получают надбавку за активное участие в развитии проекта «Московская электронная школа» (МЭШ). Стоит добавить, что ранее руководитель столичного Депобразования И.Калина отмечал, что при подсчете средней заработной платы школьных учителей не учитывались зарплаты директоров и сотрудников подотчетного ему ведомства.



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