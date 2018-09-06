«Росконтроль» исследовал сосиски на российских прилавках

Специалисты организации проверили 5 самых популярных торговых марок, выпускающих сосиски.

Сотрудники «Росконтроля» провели исследования сосисок, считающихся самыми предпочтительными у россиян. Всего эксперты проверили продукцию пяти торговых марок: «Ближние горки», «Черкизово», «Окраина», «Клинский» и «Дымов». Три бренда из представленных прошли проверку, а два оказались в черном списке. По словам главы экспертной комиссии «Росконтроля» Максима Рудакова, нынешняя проверка показала более позитивные результаты, чем предыдущие разы.

Все сосиски проверялись по основным параметрам. В продуктах проанализировали пищевую ценность, жирность, соблюдение ГОСТа при производстве, а также соответствие состава указанного на этикетке с реальностью. Две торговые марки, «Клинский» и «Дымов» провалили экспертизу, так как использовали в составе растительный компонент, который по ГОСТу нельзя использовать. Из-за этого оба бренда оказались в черном списке. Все остальные марки прошли проверку, хотя жирность ни у кого не соответствовала заявленной.