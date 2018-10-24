Жители Москвы делают укрытия для уток-гоголей

Сегодня, 10:48 \\ Общество

В российской столице проходит специальная акция, в ходе которой горожане делают домики для гоголей.

Организация «Мосприрода» проводит среди москвичей акцию, по благоустройству уток. Всех желающих просят в течение ноября мастерить деревянные домики и приносить их на улицу Металлургов 41. Мероприятие направлено на увеличение популяции гоголей в Москве. На официальном портале «Мосприроды» можно найти схему гоголятника, либо различные варианты его постройки. Акция пройдет с 1 по 20 ноября.

Для хорошего жилища необходимо использовать не струганные доски. Самая удобная высота гоголятника равняется 60 сантиметрам. Меньше не желательно. Все собранные домики будут установлены на территории Терлецкого парка 26 ноября. Как правило, уток-гоголей селят примерно в полукилометре от воды, на высоте около 5 метров.

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Автор - Антон Словацкий
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