Питаться на 3,5 тысячи в месяц не вкусно – депутат Бондаренко

Саратовский коммунист Николай Бондаренко продолжает эксперимент с проживанием на 3,5 тысячи рублей в месяц.

Спор Николая Бондаренко с бывшим министром труда Саратовской области Натальей Соколовой, которая назвала жизнь за почти 4 тысячи в месяц нормальной, набирает обороты. Уже после увольнения чиновницы, депутат решил попробовать сам прожить месяц на такие деньги.

На сегодняшний день эксперимент Бондаренко длится чуть более недели. Николай комментирует все свои действия и описывает прошедшие дни. Нескольких дней хватило депутату, чтобы понять всю сложность питания на такую сумму. «В первый день я завтракал яичницей, обедал супом из куриных костей, а ужинал тушеными овощами. К чаю покупал карамельки», - рассказал Бондаренко. Он поделился мнением, что из-за скудности рациона приходится брать больше курятины, так как овощами не наешься. А чтобы взять больше курицы, приходится отказывать себе во многом. «На свою вторую закупку я потратил 875 рублей и практически ничего не купил. Немного хлеба и конфет, минимум картофеля и чуть больше курятины, чем в первый раз», - прокомментировал представитель КПРФ. Николай считает, что вложиться в недельный бюджет ему помог приобретенный опыт.