На Софийской набережной в Москве обнаружили монеты 19 века

Клад был найден во время проведения строительных работ.

Столичные археологи обнаружили ценную находку, просматривая места строительных работ на Софийской набережной. Клад представляет собой 135 монет из меди, датируемых концом 19 века. Данная информация озвучена официальными представителями городской администрации.

По словам Алексея Емельянова, занимающего первую должность в департаменте культурного наследия, номинал всех монет составляет в сумме 2 рубля 36 копеек, что на тот период нельзя отнести к огромным деньгам. Рабочий тогда получал копеек 30 за день. Найденных денег хватило бы на 3 бутылки российского вина, а до бутылки хорошего шампанского пришлось бы накинуть примерно рубль. «Археологи обнаружили доказательство того, что кризис Первой мировой войны заставил людей прятать металлические деньги, так как бумажные начинали резко обесцениваться», - рассказал Емельянов.

Монеты, найденные на Софийской набережной, будут отреставрированы и переданы в музей. На некоторых медяках обнаружены следы кожи, что может говорить о хранении клада в кошельке.