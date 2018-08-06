Монахиня из Колумбии ушла в порно-бизнес после 8 лет служения в монастыре

При этом Юди Пинеда сохраняет веру и регулярно посещает воскресные служения. Об этом пишет издание The Mirror.

Жительница города Итуанго в Колумбии в 10-летнем возрасте решила посвятить свою жизнь религии и ушла в монастырь. Так сильно на неё повлияла проповедь монахинь в школе. В качестве послушницы девушка счастливо прожила 8 лет. Однако со временем Юди Пинеды проснулись чувства к мужчине, преподававшему теологию. Не в силах противиться плотским желаниям, монахиня оставила служение в монастыре и уехала в Медельин.

Какое-то время Юди Пинеда налаживала нормальную жизнь, трудясь в компании Nestle. На работе колумбийка встретила Хуана Бустоса, который предложил вакансию в своем порно-бизнесе. Так Юди Пинеда ушла с прежней должности и стала моделью на сайте для взрослых, вопреки уговорам священника. По её мнению, работа интимного характера является весьма артистичной и ничем не хуже других.