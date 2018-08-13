Мэр столицы открыл обновленный парк 850-летия Москвы

Сергей Собянин лично принял участие в открытии благоустроенного парка.

Мэр Сергей Собянин посетил московское Марьино, где пообщался с местным населением, а также принял участие в открытии парка 850-летия Москвы после работ по благоустройству. На встрече присутствовали многие руководители и тренера спортивных секций, которые приходят в парк заниматься.

Глава столицы поздравил жителей Марьино с обновленным парком и отметил, что его территория превосходит все столичные парки по размерам. «Парк является уникальным спортивным комплексом, равных которому нет в городе. Здесь можно заниматься многими видами спорта, играть в футбол, волейбол, баскетбол. Для биатлонистов сконструирована летняя трасса, а для гребцов – удобный канал. В дальнейшем мы хотим расширить парк до Капотни, чтобы ее жителям тоже было удобно посещать его», - рассказал Сергей Собянин на встрече. Обновленный парк 850-летия Москвы представляет собой обширный спортивный комплекс с тренажерами, кортами, футбольными полями, спортивными площадками, гребным каналом и различными маршрутами для велосипедных и пеших прогулок.