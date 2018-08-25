Активистка штаба Навального впервые подала на "ВКонтакте" в суд за передачу данных МВД

Жительница Уфы Лилия Чанышева требует от руководства соцсети 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Об этом она рассказала СМИ во время интервью.

Активистка поддерживает линию Алексея Навального и с 2013 года руководит Уфимским штабом несостоявшегося кандидата в президенты. Она считает, что именно общественно-политическая деятельность стала причиной интереса со стороны правоохранителей. В частности, ведение сообщества "Команда Навального | Уфа". Лилия Чанышева утверждает, что в январе 2018 года региональный Центр по противодействию экстремизму обратился к "ВКонтакте" с требованием передать информацию о её активности в социальной сети.

Вскоре сотрудники МВД получили личные данные подозреваемой, включая IP-адрес и данные о регистрации. Не только Лилии Чанышевой, но и других администраторов группы. Роскомнадзор обвинил активистку в нарушении закона "О персональных данных" и оштрафовал, не дождавшись ответа на запрос. 30 октября Лилия Чанышева стала первым человеком, который подал в суд на "ВКонтакте". Она планирует наказать соцсеть за незаконное распространение личной информации, о чем заявила ресурсу "Проект".

Стоит отметить, что интересы сторонницы Алексея Навального защищает группа "Агора". Она также занимается процессом о блокировке мессенджера Telegram. Адвокат Дамир Гайнутдинов отметил, что представители Центра объяснил принятые меры работой в рамках законов "О полиции" и "Об оперативно-розыскной деятельности". Однако сам он считает, что действия вышли за границы полномочий МВД.