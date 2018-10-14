Аукцион Sotheby’s продаст возможность прикоснуться к Луне

Знаменитый аукционный дом выставит на торги лунную почву, добытую советскими учеными.

Фрагмент лунного грунта, который на Землю доставила советская станция «Луна-16» в 1970 году, уйдет с молотка на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке. Торги пройдут в конце ноября. Данной информацией поделилась Халли Фрир, представительница знаменитого дома. По ее словам, лот ранее принадлежал вдове Сергея Королева, Нине Ивановне, которую таким образом наградило советское правительство в память о заслугах супруга.

Маленький кусочек почвы, размером 1 на 2 миллиметра, упакован в специальный футляр с именной надписью. Для удобства рассмотрения лунного грунта, в крышку вмонтировано увеличительное стекло. Этот фрагмент уникален тем, что больше ни у кого на Земле нет частички Луны. В 1993 году этот лот приобрел американец, пожелавший остаться инкогнито. На сегодняшний день, эксперты оценили его в 1 миллион долларов. Год назад Sotheby’s продал сумку Армстронга, которая была испачкана в лунную пыль.