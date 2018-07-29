ФСС подарил Lada Granta травмированным на работе жителям Воронежской области

Организация уже передала новым владельцам восемь автомобилей. Так 31 октября отчиталась пресс-служба.

Фонд социального страхования позаботился о нуждах жителей Воронежской области, которые накануне получили тяжелые повреждения на производстве. Он подарил травмированным гражданам по Lada Granta, переделанной под ручное управление. Каждую машину адаптировали для ограниченных физических возможностей водителя.

Сотрудники ФСС потратили на проект более 3,4 миллиона рублей. На полученных автомобилях воронежцам предстоит ездить семь лет. Все это время фонд будет оплачивать ремонт и заправку машин топливом. После окончания заявленного срока работы, жители региона получат новые автомобили на аналогичных условиях.