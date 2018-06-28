МГУ и еще 13 вузов России попали в мировой ТОП-лист

В мировом рейтинге учебных заведений, составленном компанией U.S. News & World Report, оказались 14 российских вузов.

Среди самых топовых университетов планеты нашлось место 14 учебным заведениям России. Весь список представлен в рейтинге U.S. News Best Global Universities 2019. В ТОП-1000 вошли 14 вузов, из которых 4 попали в ТОП-500. Наивысшую строчку в стране занял МГУ, 275-е место мирового списка. Следом расположились ядерщики НИЯУ МИФИ, 419-е место. Государственный университет в Новосибирске стал 3-м представителем России. Вуз занял 433-ю строчку. Замыкает четверку МФТИ на 460-м месте.

В ТОП-1000 среди российских городов лидирует Томск, представленный сразу несколькими учебными заведениями. Данный рейтинг составляют мировые исследователи и эксперты в сегменте образования. В нем принимают участие университеты множества стран.