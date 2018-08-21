Виталия Яковенко: столичный Депобразования способствует победам наших ребят на международной арене

На территории Казани в августе следующего года пройдут международные соревнования по стандартам WorldSkills. Федеральное агентство новостей, предваряя это событие, побеседовало с жительницей Москвы Виталией Яковенко. В этом году она выиграла европейские соревнования EuroSkills 2018 в компетенции «Администрирование отеля».

Как рассказала Виталия Яковенко, попасть в состав российской сборной не совсем легко, но у москвичей есть особое преимущество. Оно заключается в том, что в местных колледжах проводятся выпускные экзамены по стандартам WorldSkills. На международных соревнованиях наша команда демонстрирует хорошие успехи, что объясняется подходом России к организации и проведению соревнований исключительно по правилам WorldSkills.

В своем комментарии Виталия Яковенко также заострила внимание на заслугах столичного Депобразования и его главы Исаака Калины в подготовке ребят к выступлениям на международной арене. Эти соревнования дают путевку в жизнь. Как призналась Виталия Яковенко, на полученный от столичных властей грант за победу на EuroSkills 2018 она намерена открыть мини-отель.



