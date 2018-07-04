В столичном Депобразования подведут итоги проекта «Директор в поход»

На ближайший четверг Депобразования города Москвы наметил проведение пресс-конференции, посвященной подведению итогов проекта «Директор в поход», а также обсуждению перспектив его будущей реализации. Одним из участников грядущего мероприятия станет лидер проекта, известный отечественный путешественник Матвей Шпаро. Об этом проинформировал официальный сайт московского мэра.

Напомним, что в рамках отчетного проекта активные директора столичных школ на конкурентной основе претендуют на проверку навыков работы с подрастающим поколением и своего управленческого опыта в условиях походов. Во время четверговой пресс-конференции ее аудитория ознакомится с информацией о ходе подготовки и результатами состоявшегося путешествия учеников школ и семи директоров по предгорьям Западного Кавказа. По итогам мероприятия пройдет селекторное совещание московского Депобразования, в рамках которого руководитель ведомства Исаак Калина ответит на вопросы представителей СМИ.



