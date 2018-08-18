Нашли последний портрет Тургенева, сделанный при жизни писателя

Сегодня, 17:26 \\ Общество

По случаю 200-летия со дня рождения великого писателя Ивана Тургенева, в Москве представят его последний портрет, который сделали при жизни.

В новом доме-музее писателя, расположенном по улице Остоженка, представят последний портрет Тургенева, который написали при жизни. Согласно информации, которую заявили в министерстве культуры Российской Федерации, музей откроется после окончания реставрации в ноябре-месяце. Вся выставка полностью будет посвящена жизни писателя.

Руководитель департамента Александр Кибовский рассказал, что для этой выставки было собрано более 150 личных вещей писателя. Также были найдены подлинные письма, ну и, конечно же, последний портрет. Все эти вещи добывались, по его словам, не один год. Кроме этого, посетители смогут увидеть более тысячи экспонатов, которые отреставрировали для выставки. Кибовский утвердил, что экспозиция несет в себе множество интересных раритетных вещей, которые были разбросаны по всему миру. Они все соответствуют эпохе того времени, а также несут много информации касательно жизни и творчества великого русского писателя.

В данным момент продолжается реставрация дома-музея, но к 4 ноябрю, по его словам, реставрация будет окончена. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия Ивана Тургенева со дня его рождения. Напомним, что он родился 9 ноября. Кроме открытия дома-музея, будет проведено множество других мероприятий, посвященных этому дню.

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Автор - Константин Никитин
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