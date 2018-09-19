Безликий: Илон Маск объявил в своем твиттере, что он стал "никем"

Известный предприниматель Илон Маск заявил, что он теперь «никто» в компании Tesla. Это стало известно с крайнего поста на его странице в Twitter.

Недавно миллиардер заявил об уходе из твиттера. Позже он зашел с очень неожиданным заявлением — он покинул все должности в Tesla. «Я теперь никто», - цитата из твиттера Маска. Он также написал, что причиной такого решения является обычное наблюдение. Он хочет посмотреть на то, что будет в дальнейшем, если он заявит о своем полном уходе из компании. Пока что, у обоих сторон дела идут нормально.

Неделю назад было судебное разбирательство против Илона Маска, после чего он покинул пост генерального директора автомобильного предприятия. Несмотря на такую новость, акции Tesla неожиданно выросли в цене во втором полугодии. Стоит отметить, что сам Илон Маск предсказывал такой исход по финансовым отчетам не смотря на то, что компания переживала серьезный финансовый кризис. В добавок к этому, инвесторы даже не собираются отворачиваться от Маска. Представитель одного из держателей акций — британской компании Baillie Gifford – дал понять, что если Илону нужно выделить капитал, они готовы дать ему тот самый капитал. По этому, как считают эксперты, надолго Маск «никем» не останется.

Тем не менее, данный пост в твиттере по сегодняшний день набирает большую популярность. Фолловеры комментируют запись бывшего директора, предлагая новые должности в Tesla. Позднее Илон Маск заявил, что ему нужно стать президентом Tesla.