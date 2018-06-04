Из Москвы в Минск можно будет попасть за 3 часа по новой магистрали

Две соседние страны вскоре могут объединить с помощью нового сообщения транспорта.

Сообщается, что из России в Белоруссию можно будет попасть максимально комфортно с помощью высокоскоростной железнодорожной магистрали. Так, благодаря новому полотну из Москвы в Минск можно будет добраться за 3 часа. Согласно заявлению секретаря Союзного государства Григория Рапоты, имеющаяся дорожная трасса из Смоленска в Белоруссию находится в неплохом состоянии.

Но её минус в том, что минимальное количество времени, которое путешественники находятся в дороге - семь-восемь часов. Когда появится железнодорожная ветка, длительность пути сократится и появится возможность соблюдения существующих по всему миру стандартов.

Это сможет воплотить в реальность дополнительные условия, которые будут способствовать развитию туризма, предпринимательства и экономики обеих стран.