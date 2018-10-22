Клип на песню Оксимирона заблокировали на YouTube и ВКонтакте из-за бойни в Керчи

Сотрудники Роскомнадзора подтвердили, что в клипе действительно содержится пропаганда насилия. Теперь просмотреть ролик в социальной сети и на видеоплатформе невозможно.

Несколько дней назад шум вокруг клипа Оксимирона на песню "Последний звонок" подняла активистка Евгения Чудновец. Она написала несколько писем, в которых порассуждала о том, насколько схожи события в нем с тем, что происходило во время недавней бойни в Керчи. Позже она направила их на адрес Роскомнадзора, а также уполномоченной по правам ребенка Анне Кузнецовой. Чудновец заявила, что именно видео могло подтолкнуть "керченского стрелка" совершить ужасное преступление.

Из-за этого его заблокировали на таких платформах как YouTube и ВКонтакте. При попытке просмотреть ролик высвечивается картинка, что контент недоступен в соответствии решения правоохранительных органов.

Стоит отметить, что официального клипа на песню рэпера нет, а существующий был создан любителями с использованием кадров из американского фильма "Класс". Он был создан после того, как произошла знаменитая стрельба в учебном заведении "Колубайн".